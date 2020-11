Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 7 novembre – per voi sarà una giornata di miglioramento, finalmente tirate un sospiro di sollievo rispetto ai giorni passati. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto agitati e neanche il weekend vi aiuterà a staccare realmente la spina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, arriva un weekend pieno di polemiche per voi, soprattutto per via del rapporto combattuto che avete con il partner in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, dovete prendere delle decisioni e anche in fretta.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi avete tanta voglia di amare per cui questo fine settimana sarà importante e vi permetterà di vivere emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete affrontare un problema nel corso della giornata.

CANCRO

Cari Cancro, prima di dire basta all’amore meglio dare una seconda opportunità se avete allontanato una persona soltanto perché vi ha ferito con qualche parola di troppo. Per quanto riguarda il campo professionale potreste inciampare in qualche disguido di troppo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi, 7 novembre 2020, per voi sarà una giornata piena di novità, soprattutto per quanto riguarda l’amore, date libero sfogo a vostri sentimenti. Se di recente avete avuto qualche discussione sul posto di lavoro, adesso cercherete di capire il perché e provate a trovare una soluzione.

VERGINE

Cari Vergine, se il vostro cuore è solitario in questo periodo, non abbiate paura di rimettervi in gioco e riscoprire il dolce sapore dell’amore, ma fate attenzione: non tutte le intenzioni sono nobili. Per quanto riguarda il lavoro, avrete soddisfazioni dalla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: arrivano belle novità in amore. Avete avuto discussioni sul lavoro, cercate di risolvere.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 7 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 7 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 7 novembre 2020