Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 6 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 6 giugno 2020, dovreste approfittare per parlare con il vostro partner se pensate ci sia qualcosa che non va all’interno della vostra relazione. Comunicare è d’altronde l’arma migliore per risolvere i problemi. Sul lavoro è un periodo complesso. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si prospetta una giornata di transizione, per cui se ci sono questioni in sospeso meglio rimandare di qualche giorno prima di prendere decisioni importanti. Proposte in arrivo sul lavoro. Alcune potrebbero essere veramente interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, prevista qualche discussione e tensione in amore, soprattutto per le coppie più di lunga data. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi ci vuole solo un po’ di pazienza. Cercate di portare avanti i vostri progetti e fare ciò che vi piace, sempre però nel rispetto degli altri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox è un momento davvero difficile soprattutto in amore, per cui contate fino a dieci prima di aprir bocca. Il rischio altrimenti è quello di peggiorare solo la situazione. Ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro e lo studio.

ACQUARIO

Cari Acquario, qualche piccolo problema o discussione in amore potrebbe trasformarsi in qualcosa di insormontabile. Se avete dei progetti in cantiere, riprendeteli e portateli avanti, questa seconda metà del 2020 sarà infatti ricca di novità.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox, oggi vivrete una giornata davvero complessa in amore. Iniziate comunque a riprendere in mano i vostri progetti. Sul fronte lavorativo potreste ottenere importanti conferme.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: potreste ricevere interessanti proposte e offerte difficili da rifiutare.

