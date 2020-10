Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 31 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 31 ottobre – si prevede una giornata durante la quale fare parecchia attenzione, cercate di non preoccuparvi troppo anche se avete tante questioni in ballo e problemi da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti. Non è il momento di azzardare. Mercurio in opposizione vi invita a evitare spese eccessive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (31 ottobre 2020) si prevede una giornata molto promettente in amore: le storie nate da poco potranno trasformarsi in qualcosa di piacevole. Sul lavoro nuovi progetti e opportunità: la situazione diventa interessante. Valutate bene pro e contro prima di accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi si prevedono ottime notizie in amore, d’altronde avete Venere nel segno. Approfittatene. A livello lavorativo in arrivo una soddisfazione o comunicazione importante. Si potrebbero creare nuove opportunità da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi novembre sarà perfetto per chi vive una storia d’amore non del tutto stabile. Il momento di parlarvi e capire cosa fare della vostra relazione è giunto. Ora o mai più. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi contratti non sono promettenti. Ma non fatevi prendere dall’ansia o dalla fretta che sono sempre cattive consigliere.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata negativa a causa della Luna dissonante. Chi ha problemi di cuore dovrà evitare le polemiche e le critiche esagerate. Cercate quindi di non litigare inutilmente con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, evitate ogni tipo di scontro. Domani ci sarà qualche problemino di troppo da affrontare!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata molto positiva, con la Luna favorevole, approfittane: nel pomeriggio tornerà la voglia di amare e di essere amati. Ottime prospettive quindi per i single. Sul fronte lavorativo la prossima settimana sarà decisamente migliore di questa che si sta chiudendo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime prospettive in amore. Questo sabato (dopo due giornate problematiche) vi aiuta a vedere la prossima settimana con occhi diversi.

