Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 31 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le ultime settimane hanno portato conoscenze in più, tante cose si stanno sbloccando. Anche per i single incalliti. Nel corso delle prossime ore di questo 31 agosto cercate di trovare qualche diversivo da dividere e vivere col vostro amore se già vivete un rapporto di coppia che magari si è rafforzato con una scelta fatta da luglio. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni di tutti i giorni vanno amministrate con molta saggezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 agosto 2024), non perdete di vista l’amore: entro poco potrebbe confermarsi una bella passione per diversi di voi. Questi pianeti potrebbero anche darvi la forza di chiudere ciò che pesa e dare ampio spazio a tutte le nuove idee che vi verranno in mente. Capitolo lavoro: sarebbe opportuno chiudere e determinare tutte le cose che sono rimaste in sospeso anche se restano sempre aperte alcune situazioni di carattere economico.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottime notizie per voi: avete Venere favorevole! Una speciale menzione va fatta per le coppie che si vogliono bene davvero, se uno dei due ha avuto problemi ci sarà più comprensione e voglia di ripartire anche da zero. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative si possono concludere a vostro favore ma solo se vi muovete con calma, dopo una attenta valutazione dei rischi e una perfetta programmazione degli eventi futuri.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro cuore è in balia dei venti in questo periodo, non sembrate convinti di quello che provate, non è messo in discussione un amore ma settembre porterà altre priorità: il lavoro, il denaro, un progetto riguardante la casa. È probabile che stiate cercando sicurezze. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile ricevere notizie positive. Tenete duro ancora un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 agosto 2024), avrete voglia di mettere alla prova la vostra storia d’amore. Se il cuore è solo, vorrete fare nuove conoscenze. Torna l’effetto positivo di Venere che può avere riscontro nella vita di chi è alla ricerca di comprensione e affetto. Per quanto riguarda il lavoro, dovete difendervi da una accusa, non ci vorrà molto per far capire chi siete, Giove è favorevole.

VERGINE

Cari Vergine, Venere esce dal vostro segno, durante il mese di agosto sono state potenziate le storie forti, ma si sono anche creati dubbi in quelle deboli, questo perché il pianeta è come un faro che illumina i rapporti mettendo in evidenza pregi e difetti. Lavoro? Sarete chiamati al dovere o occupati nel cercare di mettere ordine nella vostra vita professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete Venere favorevole! Una speciale menzione va fatta per le coppie che si vogliono bene davvero.