Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 3 gennaio 2026

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 3 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana di inizio anno particolarmente equilibrato e positivo, ideale per risolvere malintesi e rafforzare legami importanti. Cercate di coltivare la serenità e non lasciatevi coinvolgere in discussioni inutili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 gennaio 2026), nel corso delle prossime ore sarete al centro di emozioni intense. Cercate di usare questa energia per migliorare i rapporti e affrontare le difficoltà con lucidità. Evitate gelosie eccessive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un fine settimana particolarmente ricco di stimoli e novità. Cercate di mantenere il focus sugli obiettivi. In amore, sono previsti momenti di dolcezza e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, possibile che nel corso delle prossime ore di questo inizio 2026 possiate incontrare qualche ostacolo, ma con determinazione saprete superarli. Date spazio agli affetti. Sarà importante stare vicino alle persone che amate nel corso delle prossime ore/giornate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 gennaio 2026), vivrete un fine settimana particolarmente creativo e stimolante. Questo sarà il momento giusto per esprimere la propria originalità e sviluppare nuovi progetti. Le relazioni personali ne trarranno beneficio.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo 3 gennaio sarete particolarmente sensibili e empatici. Prendetevi cura di voi e circondatevi di persone positive. Questo fine settimana sarà un periodo favorevole per rinsaldare legami affettivi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: state vivendo un weekend ricco di stimoli e novità.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca