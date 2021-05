Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 29 maggio 2021 – ci potrebbero essere distanze emotive da colmare. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di prendere tempo e non fare scelte avventate. Calma. C’è tempo per fare tutto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 maggio 2021), in serata potrebbe tornare un po’ di agitazione e preoccupazione. Concentratevi sul lavoro: il futuro con nuove opportunità vi attende, ma usate bene la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata di fine maggio davvero positiva per l’amore, sfruttatela alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prestare attenzione a una banale disputa che si è manifestata di recente. Risolvetela prima che sia troppo tardi.

CANCRO

Cari Cancro, da un po’ di tempo nei fine settimana sorgono dei fastidiosi problemi. Dovreste cercare di mettere un punto a questa situazione. Voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste evitare di strafare. Non esagerate. Calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 maggio), se avete avuto qualche difficoltà col partner sarà bene risolverla subito. Pericoloso portare i problemi troppo per le lunghe. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere accomodanti e non dare nulla per scontato. Non ora, non con chi vi sta davanti.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi la Luna sarà favorevole, la vostra vita amorosa non potrebbe andare meglio. Per quanto riguarda il lavoro, per il momento, non aspettatevi grandi riconoscimenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie dal fronte dell’amore. Pazienza sul lavoro.

