Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 29 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, prestate grande attenzione alla giornata di oggi. Secondo Paolo Fox, Venere e Marte sono dissonanti e potrebbero creare un po’ di tensione nella vita di coppia. Anche sul posto di lavoro si respira un’aria pesante, qualcuno vi ha infastidito e voi non riuscite a tollerare alcuni atteggiamenti. Mantenete la calma. O almeno, provateci.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna vi rema ancora contro e il suo influsso negativo vi rende nervosi e irritabili, anche dal punto di vista sentimentale. Per il vostro partner è difficile avere a che fare con voi durante la giornata di oggi…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di evitare le scelte affrettate, al vostro cuore serve tempo per guarire, non siate neanche troppo arrendevoli, valutate bene le vostre mosse e soprattutto fatevi rispettare quando ce n’è bisogno, non siate troppo arrendevoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vita di coppia può essere difficile, soprattutto in questo periodo per voi nati sotto questo segno. Prendetevi del tempo per riflettere, ne avete bisogno. Sul lavoro invece potrebbe esserci una bella sorpresa in arrivo: un’occasione ghiotta da prendere al volo.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi (29 febbraio) di Paolo Fox vi suggerisce di rimandare le discussioni, non è proprio giornata, potreste uscirne sconfitti. Riflettete accuratamente su ciò che vi infastidisce e come lo volete esporre. Vorreste cambiare tutto, anche nel lavoro, ma non fasciatevi la testa prima di rompervela.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio e Sole sono dalla vostra parte e vi regalano tante belle emozioni nella giornata di oggi, 29 febbraio 2020. Approfittatene per portare a casa qualche vittoria. Nel campo professionale avete acqua che bolle in pentola, lanciatevi a capofitto e vedrete che presto o tardi arriveranno le soddisfazioni.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Mercurio e Sole in ottima posizione stimolano la vostra carriera e i sentimenti. Godetene.

