Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 26 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie per i sentimenti, durante la giornata di oggi – 26 giugno – sarà possibile recuperare un rapporto importante. Capitolo lavoro: in queste settimane la vostra lucidità è notevolmente cresciuta, potrete guardare al mese di luglio con molta più fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 giugno), se in amore avete a che fare con una persona del Leone o dell’Acquario potrebbe esserci qualche complicanzione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non lasciare discussioni in sospeso. Potreste pentirvene nel mese di luglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna sarà favorevole nel pomeriggio di oggi, cercate di non perdere le occasioni che si paleseranno: i sentimenti ne gioveranno. Capitolo lavoro: se un’attività non funziona, è il momento giusto per parlarne cercando una via d’uscita, una soluzione.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prevede un netto recupero a partire dalle ore pomeridiane, la mattinata invece vedrà qualche tensione di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate i problemi in modo chiaro, non prendete sottogamba gli incontri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 giugno 2021), situazione interessante per i sentimenti. Nel pomeriggio probabile qualche nervosismo di troppo che dovrete tenere a bada. Per quanto riguarda il lavoro, queste sono giornate da sfruttare!

VERGINE

Cari Vergine, per i sentimenti la mattina si rivelerà promettente, molto promettente. Dovete prendere un’iniziativa? Fatelo oggi o rimandate tutto a giovedì prossimo. Lavoro? Anche se avete l’impressione di essere ad un passo dai vostri desideri, Giove in opposizione potrebbe creare qualche ritardo o contrattempo. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: bene l’amore. Attesi grossi miglioramenti anche sul lavoro, sopratutto in vista di luglio.

