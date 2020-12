Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 26 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 26 dicembre – vivrete una giornata nella quale potrete vivere sereni e senza particolari intoppi, almeno se nei giorni precedenti sarete stati in grado di organizzarvi per il meglio. D’altronde il periodo di feste serve proprio a ricaricare le pile. Molti di voi però si preparano già a tornare a lavoro. Non abbattetevi, molti purtroppo non lo hanno più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 dicembre 2020), dovrete fare attenzione a non litigare con chi vi circonda. Sarete infatti nervosi e fumantini, e potreste scontrarvi con qualcuno dalla testa dura che vi farà perdere il senno. Mantenete la calma. Non trascurate le amicizie e i rapporti di lunga data, soprattutto in questi giorni di festa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – sabato 26 dicembre 2020 – sarete sereni come sempre. A volte fate fatica a capire come chi vi circonda sia sempre perennemente nervoso. Riuscite infatti a mantenere la calma anche nei momenti più difficili e di stress, tanto che chi vi circonda invidia il vostro carattere. Allontanate le energie negative ed evitate discussioni con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete particolarmente di buonumore in questi giorni di festa, tanto che non capite da cosa derivi, voi che per natura siete particolarmente pessimisti. Ma d’altronde vi basta poco, come il poter stare in famiglia, per trovare il sorriso. Attenzione a non trascurare il partner per i troppi impegni di lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi si prospetta una giornata favorevole. Avete le giuste informazioni e le carte in regola per fare bene in ogni campo, soprattutto sul lavoro. I vostri colleghi e superiori apprezzeranno il vostro spirito e l’intraprendenza. Il nuovo anno poterà nuove opportunità professionali.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 dicembre 2020, Santo Stefano), per voi si prospetta una giornata nella quale riuscirete a portare a termine i vostri impegni e realizzare le ambizioni che avete in serbo da tanto tempo. Il nuovo anno porterà belle notizie, ma fermatevi un attimo per capire da che parte state andando e se state prendendo le giuste decisioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime stelle e intuizioni in ogni campo.

