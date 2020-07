Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, dovete fare attenzione alle vostre parole se state conoscendo qualcuno, perché potreste esagerare con il vostro modo di fare a volte troppo aggressivo. Sul lavoro siete molto pensierosi e agitati, ci sono questioni economiche da risolvere. Abbiate fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una bella giornata sotto il profilo sentimentale, avete voglia di amare e di essere amati dal partner, al quale spesso non date le giuste attenzioni, presi come siete dai tanti impegni. Concentratevi sul lavoro anche se avete tanti pensieri per la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il momento di prendere una decisione importante: l’istinto vi guiderà in una importante scelta amorosa, quindi cercate di far tacere la testa per una volta e seguire le emozioni che provate e il cuore. Il lavoro migliorerà da settembre.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox meglio non pensare all’amore, ambito non particolarmente fiorente e fortunato della vostra vita nell’ultimo periodo. Concentratevi sulle vacanze che vi siete meritate dopo un periodo di grande fatica e impegno sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, in questo sabato 25 luglio la Luna è favorevole e porta un po’ di armonia a quelle coppie che avevano avuto qualche discussione in settimana. Il week end sarà quello giusto per discutere delle vostre incomprensioni e provare a chiarire.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste concedere più spazio ad amore e amicizia, che per voi sono importanti quanto il lavoro. Qualche ritardo nelle vostre attività vi farà innervosire più del dovuto, cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la giornata è buona sotto il profilo sentimentale, avete voglia di amare e di essere amati dal partner, al quale spesso non date le giuste attenzioni.

