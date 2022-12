Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 24 dicembre 2022 – in amore finalmente è tutto sotto controllo, e già questa è una conquista. Evitate complicazioni, soprattutto nei rapporti con il Capricorno. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte, valutatele con calma: in generale è un buon periodo per portare avanti i vostri progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 dicembre 2022), per voi si prospetta una giornata sottotono in amore, soprattutto al mattino, ma già dal pomeriggio si recupera. Potete costruire qualcosa di davvero speciale sul lavoro in vista di un 2022 che vi vedrà assoluti protagonisti.

GEMELLI

Cari Gemelli, è una giornata un po’ sottotono in amore, cercate quindi di non mettere troppa carne al fuoco, altrimenti rischiate di bruciarvi. Sul lavoro c’è qualcosa che non va, d’altronde la Luna in questo periodo non è così splendente per il vostro segno.

CANCRO

Cari Cancro, per voi sarà all’insegna della riconciliazione in amore, dopo un periodo oggettivamente difficile. Avete infatti la Luna favorevole. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, approfittate di questa pausa natalizia per ricaricare le pile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 dicembre 2022), per voi sarà una giornata positiva e ricca di emozioni, grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro state dando il massimo, ma alla fine il vostro impegno e i sacrifici fatti verranno ripagati. Presto potrete togliervi belle soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna nel segno potrete ottenere grandi cose. Il cielo sopra di voi è terso, approfittatene. Sul lavoro in questo periodo di festa potrete togliervi grandi soddisfazioni e dimostrare a tutti il vostro valore. Anche se siamo alla vigilia di Natale, non riuscite a staccare completamente la spina.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: che cielo splendente sopra la vostra testa! Godetevi però anche un po’ di relax.