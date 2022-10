Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 22 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi momento positivo per i sentimenti, in particolare per chi è single da tempo. Potete allargare le vostre conoscenze e frequentare nuova gente, anche nelle amicizie. Sul lavoro dovete capire che non potete fare tutto da soli, imparate anche a delegare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 ottobre 2022), con questo Sole che vi abbaglia avrete un fascino fuori dal comune, sfruttatelo se dovete conquistare qualcuno. Sul lavoro occhio a rapporti con persone con cui già avete avuto problemi, magari sono invidiose del vostro successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore siete stanchi della solita routine e avete voglia di novità, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Evitate inutili polemiche e non prendetevela se il partner non la pensa come voi su qualcosa. Sul lavoro tante idee per realizzare i vostri progetti, la creatività non vi manca.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere nel segno ci possono essere ottime opportunità per i sentimenti, se siete single da tempo potete trovare l’anima gemella. Sul lavoro è un periodo stimolante, potete avviare nuove collaborazioni e progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 ottobre 2022), chi è single può fare nuovi incontri, le stelle vi favoriscono. Sul lavoro c’è una certa confusione, datevi delle priorità e cercate di procedere con ordine. Non potete pensare di fare tutto da soli, è importante anche saper delegare.

PESCI

Cari Pesci, in amore potrebbero esserci litigi con il partner anche per motivi banali. Cercate quindi di essere prudenti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro c’è una certa stanchezza e non avete molta tolleranza. Provate a mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore va a gonfie vele. Potete fare ottimi progetti in compagnia del partner, come un matrimonio o una convivenza.