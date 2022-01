Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 22 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete contenti di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticate che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che avete nella testa è come un ronzio fastidioso e costante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 gennaio 2022), potreste essere sommersi da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie. Sentirete il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembrate esserci vicino, c’è sempre qualcosa che vi orienta verso una nuova direzione…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete il dono di andare d’accordo con gli altri e farvi degli amici facilmente. Il vostro atteggiamento sarà contagioso. Non si tratta solo di piacere, potrete anche sfruttare questa qualità a favore degli altri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 22 gennaio – potrebbe esserci qualcosa che interrompe la vostra routine e che vi tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo vi trovate in un periodo di eccitazione che vi allontana dalla fatica del lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 22 gennaio 2022), vi sentite talmente sicuri di voi che sarete in grado di affrontare qualsiasi problema. Anche i vostri cari potrebbero meravigliarsi per la vostra insolita capacità di ascoltare di più prima di agire.

PESCI

Cari Pesci, un caro amico oggi – sabato 22 gennaio 2022 – si rivelerà molto importante per voi. Avete bisogno di circondarvi di gente (amici o colleghi) che può far aumentare la vostra autostima e che vi fa sentire bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un grande amico potrebbe essere molto importante per voi.