Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata movimentata, evitate le discussioni in amore, in questo periodo siete tutti un po’ troppo agitati e qualsiasi scontro potrebbe finire in un bagno di sangue. Non vi conviene istigare neanche i vostri colleghi, il lavoro è un campo sensibile, entro qualche mese vedrete che però la tensione sfumerà,

TORO

Cari Toro, quelle che state vivendo sono giornate un po’ strane in amore, avete accusato qualche conflitto di troppo e sul lavoro anche siete un po’ tesi, non abbiate paura di mostrare la vostra creatività in questo periodo. Parlate con estrema sincerità con le persone che amate.

GEMELLI

Cari Gemelli, potreste avere qualche problema in amore con i nati sotto il segno dello Scorpione, parlate senza filtri quest’oggi, avete bisogno di mettere tutto nero su bianco. Il lavoro è aiutato dalla Luna favorevole, fate quello che potete oggi senza rimandare a domani.

CANCRO

Cari Cancro, questo non è un periodo fortunato per voi in amore, ci sono diverse tensioni, grandi e piccole, ma da oggi tutto può cambiare. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di pensare al vostro futuro, valutate bene le prossime mosse.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi è una giornata particolare per i vostri sentimenti, meglio rimandare a domani le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è opposta, dovete portare pazienza, occhio ai dettagli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox se state mettendo in discussione la vostra storia d’amore, meglio affrontare oggi quello che non funziona, siate sinceri. State affrontando una realtà positiva sul lavoro, ma siete anche molto ansiosi di natura.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la Luna è dalla vostra parte, quindi fate quel che potete oggi per essere più sereni domani.

