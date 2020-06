Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi, Saturno vi aiuta nel lavoro in questi giorni in cui avete successo e anche un’ottima forma fisica. Begli incontri per i single, potrebbe essere la giusta occasione per conoscere qualcuno di davvero interessante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, il Sole è favorevole e la sua luce vi indica la strada per uscire fuori da un tunnel di tristezza. Fate pace con voi stessi e con il passato.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, sono giornate un po’ agitate a livello di relazioni con il prossimo, ma anche decisive per il vostro prossimo futuro. Già oggi sarete chiamati a delle scelte importanti, valutate bene pro e contro

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, l’amore e l’amicizia vanno a gonfie vele, sapete come prendere alcune persone un po’ più difficili e farvi apprezzare dagli altri…

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, oggi – 20 giugno 2020 – sarà una giornata davvero interessante per i single, che sono in ottima forma per fare degli incontri davvero interessanti. Sul lavoro cercate di risolvere i vostri problemi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox, l’amore vi dà da pensare, con il partner che ha da lamentare molte cose del vostro atteggiamento degli ultimi giorni. Ascoltatelo e cercate di non prendere troppo negativamente le critiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: amore e amicizia vanno a gonfie vele. Continuate così!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 20 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 giugno 2020