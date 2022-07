Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 2 luglio 2022 – porterà parecchie novità per chi è single, e in generale le cose andranno bene in tutto il weekend! Nel lavoro tutti i progetti che stanno nascendo possono essere vantaggiosi: occhi ben aperti e non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta. Per chi ha una storia di lunga data, può essere il momento giusto per progettare la nascita di un figlio o un matrimonio. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 luglio 2022), i nuovi amori sono poco chiari e c’è tanta confusione da dover affrontare. Le coppie di lunga data devono stare attente alle provocazioni. Sul lavoro con questo cielo cupo è meglio risolvere al più presto le cose che non vanno per il verso giusto. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

GEMELLI

Cari Gemelli, con il partner avrete una voglia irrefrenabile di discutere e attaccare bottone. Non sarebbe meglio evitare polemiche e cercare il quieto vivere? Se invece pensate che la vostra storia sia giunta al capolinea, non abbiate timore di metterci una pezza e passare avanti. Inutile portare avanti relazioni che ormai non hanno più nulla da dire.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 2 luglio 2022 – il pomeriggio sarà decisamente migliore e più promettente rispetto alla mattinata. Approfittatene soprattutto in amore, se ci sono questioni in sospeso con il partner. Cercate di chiarirvi e di non tenere strascichi in sospeso. Sul lavoro la giornata va a rallentatore, ma dal pomeriggio sarete più produttivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 luglio 2022), questo è decisamente un buon momento per i sentimenti. Nel pomeriggio però serve attenzione perché potrebbero nascere polemiche banali e sterili. Sul lavoro ci sono problemi legati alla sfera professionale. Insomma, cercate di mantenere la calma e non prendetevela inutilmente.

VERGINE

Cari Vergine, gli astri sono favorevoli e la Luna è in buon aspetto. Alcuni chiarimenti però sono inevitabili. Non sempre siete soddisfatti del vostro lavoro, sono già infatti in corso alcune discussioni circa un progetto da portare avanti e realizzare. I punti di vista diversi fanno parte del gioco, dovete accettarli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo ottimo per l’amore.