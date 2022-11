Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel weekend che parte oggi riuscirete a risolvere un problema che riguarda la casa. Qualcosa che vi tormenta anche da un po’. In amore, avete un disperato bisogno di serenità, siete preoccupati e si vede. Cercate di voltare pagina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 novembre 2022), siete malinconici, forse vi manca una persona che non è al vostro fianco. C’è qualcosa da puntualizzare, da chiarire definitivamente. Per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti sono dietro l’angolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, il weekend partirà in maniera eccellente, la Luna nel segno regalerà diverse emozioni. La creatività è al massimo in questo periodo. La giornata di domani sarà tesa, ma porterà qualche vantaggio inaspettato. Tenete duro ancora un po’.

CANCRO

Cari Cancro, qualcosa non vi convince nella vostra relazione d’amore, ma questo periodo permette di fare delle scelte lavorative importanti. Avete bisogno anche di svagarvi e di ritemprare le energie. Attenzione in amore nelle prossime ore. Rischiate di litigare inutilmente con il partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 novembre 2022), nelle prossime ore si prospettano possibilità nel settore pratico. Siete in ansia per una competizione. Cercate di tenere sotto controllo la vostra voglia di vincere sempre e/o di controllare gli altri.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna dissonante invita a essere molto prudenti soprattutto nelle ore serali. Domenica è una giornata priva di slanci particolari. Meglio aspettare lunedì. Arriveranno soluzioni e situazioni migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: il fine settimana partirà alla grande: in arrivo ottime notizie.