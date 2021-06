Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un weekend abbastanza tranquillo e di svago. Con l’arrivo della prossima settimana la Luna entrerà nel vostro segno e questo vi aiuterà molto. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (19 giugno 2021), siete reduci da giornate complicate e molto pesanti. Questo weekend potrebbe essere quello ideale per tirare il fiato e recuperare energie perse di recente. Godetevi il relax.

GEMELLI

Cari Gemelli, in alcuni casi avete molti impegni, forse troppi, e finite per dover fare tutto con troppa fretta e velocità. Cercate di essere meno “superficiali”, serve più concretezza e calma.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi e quella di domani saranno giornate positive per quanto riguarda i sentimenti: la passione potrà tornare travolgente. Godetene. Concentratevi sull’amore dove potreste fare nuove importanti conoscenze. Drizzate le antenne.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (sabato 19 giugno 2021), vi sentirete ancora un po’ nervosi mentre già da domani le cose cambieranno in meglio. State tranquilli: presto la situazione migliorerà e non poco.

VERGINE

Cari Vergine, quello in arrivo potrebbe essere un fine settimana confuso e complicato. Discorso valido sia per il lavoro sia per i sentimenti… Cercate di ritrovare il vostro tempo e di mettere ordine nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottima giornata per i sentimenti. Perché non guardarsi intorno?

