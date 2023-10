Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 14 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione in amore a non sottovalutare le avvisaglie e se c’è qualche problema affrontatelo subito. Sul lavoro i nuovi progetti avranno modo di spiccare il volo. Non abbiate timore se i risultati non arrivano subito nel modo sperato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 ottobre 2023), attenzione a qualche discussione d’amore e sul lavoro puntate più in alto e cercate di fare quel salto di qualità. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi farete capire a tutti chi comanda e chi tiene i pantaloni in famiglia. Fatevi rispettare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta belle emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro potrebbero essere tanti gli impegni ma con la giusta calma riuscirete a fare tutto. Gli impegni sono tanti e anche le discussioni con gli altri ma cercate di iniziare a vivere le cose con più positività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i problemi d’amore vanno affrontati subito e non lasciati lì a ingigantirsi da soli. Sul lavoro siete alla ricerca della vostra strada, datevi da fare. Se avanzate qualcosa, non abbiate paura a chiedere. Vedrete che presto vi sarà dato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 ottobre 2023), sia oggi che domani avrete modo di vivere l’amore nel profondo. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma è importante anche prendersi del tempo per sé. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla di belle emozioni quindi cercate di fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti ma ci vuole ancora un po’ di tempo quindi pazientate. Se qualcosa non va come vorreste, non temete: presto tutto si aggiusta. Abbiate solo un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: con questo cielo potete togliervi belle soddisfazioni in amore.