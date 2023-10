Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore meglio non lanciarsi a capofitto nelle nuove relazioni senza capire bene chi si ha davanti. Sul lavoro c’è ancora qualche problemino soprattutto con i colleghi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 ottobre 2023), questo sabato non parte con l’umore alle stelle e potrebbe esserci ancora qualche problema d’amore da risolvere. Sul lavoro tutto procede bene ma meglio non strafare.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata godetevela tutta perché sarete pieni di energie. Sul lavoro è arrivato il momento di rimettervi in gioco senza timori. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un momento delicato in amore ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Sul lavoro gli impegni sono tanti e anche le discussioni con gli altri ma cercate di iniziare a vivere le cose con più positività.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 ottobre 2023), attenzione a qualche incomprensione nella coppia, per il resto l’amore va a gonfie vele. Sul lavoro non affannatevi per risolvere tutti i problemi, le cose si sistemeranno da sole con il tempo.

VERGINE

Cari Vergine, finalmente la vostra vita sentimentale sta tornando a brillare e regalarvi forti emozioni. Sul lavoro aspettatevi belle novità. Magari potete valutare nuove proposte o incarichi, o richiedere quell’aumento tanto atteso e che vi siete meritati. I nuovi progetti avranno modo di spiccare il volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: date tempo al tempo, ma preparatevi a spiccare il volo. La vostra vita sentimentale sta tornando a brillare e regalarvi forti emozioni. Bene anche il lavoro. Che volete di più?