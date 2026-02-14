Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 14 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la tua diplomazia sarà la chiave di oggi. Sul lavoro, potresti mediare situazioni complicate con eleganza, guadagnandoti stima e rispetto. In amore, la giornata favorisce gli incontri: chi è solo potrebbe sentirsi attratto da persone affascinanti e stimolanti, mentre le coppie troveranno armonia e complicità. Bellezza e stile saranno i tuoi alleati, approfitta per curare il tuo aspetto e la tua immagine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 febbraio 2026), il tuo magnetismo è irresistibile. Sul lavoro, le intuizioni profonde ti permettono di anticipare mosse e opportunità: sfrutta questo potere con discrezione. In amore, passione e intensità guidano la giornata: il legame con chi ami potrebbe intensificarsi, ma attenzione a non essere troppo possessivo. Energia e mistero ti rendono irresistibile, quindi goditi il fascino del momento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura chiama e la tua voglia di libertà è al massimo. Sul lavoro, nuovi progetti o viaggi possono portare soddisfazioni, ma non trascurare dettagli pratici. In amore, le occasioni di flirt o incontri stimolanti sono dietro l’angolo: lasciati andare senza troppi schemi. La parola chiave della giornata è entusiasmo: il mondo è un parco giochi e tu sei pronto a esplorarlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la disciplina paga più che mai. Sul lavoro, la determinazione ti porterà a risultati concreti, ma attenzione a non essere troppo rigido con gli altri. In amore, momenti di serenità e affetto profondo rafforzano i legami: chi ha accanto un partner apprezzerà la tua costanza, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che ammira la tua serietà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 febbraio 2026), la tua mente è un laboratorio di idee geniali. Sul lavoro, progetti innovativi o collaborazioni originali possono portare risultati sorprendenti. In amore, la tua eccentricità e spontaneità attirano attenzioni: qualcuno potrebbe rimanere colpito dal tuo modo unico di vedere il mondo. Lascia spazio alla creatività, sia nei sentimenti che nella vita quotidiana: oggi il nuovo è il tuo alleato.

PESCI

Cari Pesci, il tuo intuito è al massimo: ascolta il cuore e le emozioni guideranno le tue scelte. Sul lavoro, idee creative e sensibilità ti aiutano a risolvere problemi e a creare armonia tra colleghi. In amore, romanticismo e complicità rendono la giornata speciale: un gesto dolce o un messaggio inatteso possono far brillare gli occhi di chi ami. Connettiti con la tua parte spirituale: meditazione o musica ti porteranno equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ascolta il cuore e le emozioni guideranno le tue scelte.