Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di metà luglio avete Venere favorevole, c’è chi è disposto a mettersi in gioco in amore. Aumenta la creatività grazie a Giove. Domani, domenica 14, potrete vivere un’emozione speciale. Si può recuperare tanto terreno perso sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 luglio 2024), nel corso delle prossime ore di questa estate avrete una buona dose di emozioni positive. Dovete già pensare a certi impegni per l’autunno. Luna in ottimo aspetto, in particolare domani, anche se non è facile tornare sereni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo luglio 2024 potreste essere alle prese con l’arrivo prepotente di qualcuno nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, arriva la meritata ricompensa. Prendete bene il tempo per agire nel modo giusto…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, possibile qualche dubbio in amore nel corso delle prossime ore. Attenzione alle polemiche. Dovete mettere a punto una strategia vincente sia in amore sia nel lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 luglio 2024), fine settimana all’insegna del dialogo. Giove favorevole aiuta il lavoro. Domani, domenica 14, Luna in aspetto favorevole: potrebbe mettere chiarezza in una situazione poco chiara. Favoriti gli incontri sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, Venere neutrale non crea disturbi nel corso delle prossime ore. Bella Luna favorevole:non si esclude una domenica all’insegna della festa. Coraggio! Datevi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Bella Luna favorevole:non si esclude una domenica all’insegna della festa.