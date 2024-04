Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete assolutamente risolvere un piccolo problema personale o lavorativo nato nel recente passato. In questo modo potrete vivere un fine settimana senza ansie e preoccupazioni. Un weekend di relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 aprile 2024), nel corso di questo fine settimana di metà aprile potreste perdere le staffe. Anche per voi la pazienza ha un limite. Fate attenzione a non fare discussioni per argomenti futili, anche perché potreste vivere giornate indimenticabili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di questo fine settimana di inizio primavera (aprile 2024) avrete bisogno di rinnovarvi, avrete bisogno di iniziare l’amore in maniera più serena. Per quanto riguarda l’amore, potreste essere stati vittima di polemiche inutili che vi hanno frastornato. Il vento sta girando. Abbiate fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per il fine settimana (13-14 aprile) dovrete risolvere alcuni problemi. Di sicuro nel corso delle prossime ore di questo mese avrete diverso stress da gestire, da domenica riuscirete a ritrovare la serenità che cercate da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 aprile 2024), sfruttate questo fine settimana di metà aprile per fare ordine nella vostra vita. Spesso nel disordine trovate gli elementi migliori della vostra vita, ma ora è giunto il momento di capire e fare chiarezza a tutto tondo.

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questo fine settimana di metà aprile 2024 avrete una grande voglia di liberarvi di un peso in particolare in campo sentimentale. Fate le giuste valutazioni e trovate il coraggio di prendere le decisioni che vanno prese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: se risolverete un piccolo problema, riuscirete a vivere un fine settimana senza ansie e preoccupazioni.