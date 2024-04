Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 13 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di metà aprile siete pieni di voglia di fare e di muovervi. Il consiglio però è di dosarvi un po’: cercate di riposare e recuperare energie, anche perché davanti a voi avete giornate decisamente impegnative. Ricaricatevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 aprile 2024), nel corso delle prossime ore di questo mese di aprile avrete una gran voglia di amare. Seguendo il percorso tracciato dalle stelle riuscirete a risolvere i problemi che avete avuto con il partner nel recente passato. Tutto si risolverà.

GEMELLI

Cari Gemelli, le vostre sono stelle particolare. Molto particolari. Probabilmente siete presi da troppi problemi, ansie e divergenze. Avete deciso di liberare il vostro animo, di parlare e di dire realmente cosa pensate e come stanno le cose. Parlate chiaro.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso di questo fine settimana di metà aprile si tenderà ad essere un po’ più espansivi del solito. Questo vi aiuterà a fare conoscenze e a rilassarvi. Avete proprio bisogno di svagarvi e non pensare ai problemi che avete avuto nelle scorse settimane. Voltate pagina una volta per tutte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 aprile 2024), in questo periodo e in particolare in questo weekend di metà aprile sarete artefici del vostro destino, sia in campo sentimentale sia lavorativo. Coraggio! Agite.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questo fine settimana avrete la possibilità di dare sfogo alla vostra istintività. Quando affrontate un problema date agli altri l’idea di essere sempre sicuro di voi e cercate di nascondere le vostre insicurezze.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ottime notizie dall’amore. Riuscirete a risolvere i problemi che avete avuto con il partner.