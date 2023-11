Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un fine settimana di metà novembre con la Luna nel vostro segno. Durante le prossime ore alcuni di voi faranno incontri interessanti e nuove conoscenze. Sta tornando il sereno dopo un’ estate difficile e travagliata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 novembre 2023), durante le prossime ore di questo novembre ritroverete un po’ di passionalità che manca da tempo. Se state cambiando la vostra vita, anche con un trasferimento in una nuova città dovete avere maggior spirito di adattamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi, 11 novembre 2023, non sarà da ricordare per l’amore, in particolare per chi ha già accusato un po’ di fatica a causa di conflitti ed è stanco di alcune situazioni. Fin dalla mattinata avrete un atteggiamento più aggressivo del solito. Calma e sangue freddo…

CANCRO

Cari Cancro, durante la prima parte della settimana che si sta chiudendo molti di voi hanno vissuto qualche tensione e si sono spesso ritrovati a discutere. Niente paura però. Quelle di oggi e domani, domenica 12 novembre, saranno due giornate interessanti per quanto concerne i sentimenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 novembre 2023), nel corso delle prossime ore sarà l’amore il principale protagonista. Per i single sono previsti incontri molto interessanti, mentre per le coppie ci saranno proposte di matrimonio o convivenza.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase dove la fa da protagonista il lavoro. Cercate di dedicare maggior spazio ai vostri hobby ed alla vita sociale, cercate di uscire maggiormente e conoscere nuove persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: vi attendono giornate interessanti per quanto concerne i sentimenti.