Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in opposizione nella giornata di oggi consiglia cautela in amore, specie se siete indecisi a proposito di alcune situazioni e scelte da prendere. Cercate di evitare i conflitti e mantenere la calma. Dovreste tenere sotto controllo il nervosismo sul lavoro, se non volete discutere inutilmente con i colleghi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovete essere bravi a evitare le discussioni, specie con i nati sotto il segno dell’Ariete. Avete Mercurio e il Sole dalla vostra parte che vi faranno recuperare energia e voglia di fare. Giorni importanti per il lavoro, si può recuperare quanto perso in precedenza per ripartire con slancio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi dovere cercate di essere più prudenti nelle relazioni e di mantenere la calma in famiglia. La giornata, comunque, è tutto sommato positiva, anche se senza particolari novità. Sul lavoro questo è un momento di recupero. Portate avanti i vostri progetti, e vedrete che presto si concretizzeranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vivete una sensazione di agitazione e nervosismo in amore e nei rapporti interpersonali, cercate di stare attenti e mantenere la calma, in particolare nei modi in cui vi relazionate con gli altri. Anche sul lavoro meglio essere cauti, in questo periodo sembra che non vi vada bene nulla.

ACQUARIO

Cari Acquario, amore al top per il vostro segno grazie alla protezione delle stelle per tutto il weekend. Potete programmare qualcosa di bello insieme al partner, come una giornata al mare… Emozioni in vista. Sul lavoro siete alla ricerca di nuovi obiettivi da raggiungere: avete bisogno degli giusti stimoli per rendere al massimo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox le cose migliorano in amore dopo le tensioni dei mesi scorsi. Dovete cercare di ritrovare la stabilità, il vero problema potrebbe esserci nel caso in cui ci fossero due storie parallele nella vostra vita. In quel caso è il momento di prendere una decisione e capire da che parte stare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: finalmente otterrete le risposte che stavate aspettando in amore. Bene anche il lavoro. Presto arriveranno emozioni inaspettate da cogliere al volo.

