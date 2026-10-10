Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 ottobre 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 10 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di capire che cosa vi fa davvero stare bene, senza lasciarvi condizionare troppo dalle aspettative degli altri. Una questione professionale potrebbe richiedere una presa di posizione e, anche se non sarà semplice, sarà utile essere chiari fin dall’inizio. Una scelta economica va affrontata con equilibrio e senza fretta. In amore cresce il desiderio di condividere un progetto, anche piccolo, con la persona che avete accanto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 ottobre 2026), la vostra intuizione vi permette di cogliere un aspetto nascosto di una situazione. Non è necessariamente qualcosa di negativo: potrebbe semplicemente aiutarvi a comprendere meglio le intenzioni di chi vi circonda. Sul lavoro è un buon momento per preparare una strategia senza rivelare subito tutte le vostre carte. In amore avete bisogno di sentirvi compresi fino in fondo e oggi una conversazione sincera può fare la differenza.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di movimento si fa sentire e può spingervi verso una scelta che modifica almeno in parte la vostra routine. Un invito o un’occasione di incontro potrebbe arrivare all’improvviso e regalarvi nuovi stimoli. Nel lavoro guardate oltre ciò che state facendo adesso: un contatto può diventare importante nei prossimi mesi. In amore lasciatevi guidare dalla curiosità, soprattutto se siete single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un obiettivo che avete perseguito con pazienza comincia a mostrare segnali concreti. Non è ancora il momento di considerare concluso il percorso, ma potete permettervi di guardare avanti con maggiore fiducia. Sul lavoro una responsabilità può pesare meno se accettate di condividere parte del carico. In amore siete più disponibili del solito e una persona potrebbe accorgersene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 ottobre 2026), una giornata favorevole alle idee e alle soluzioni poco convenzionali. Potreste trovare un modo più semplice per affrontare un problema che vi aveva fatto perdere tempo nei giorni scorsi. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di mettere a disposizione la vostra creatività: valutate la proposta, soprattutto se vi garantisce maggiore autonomia. In amore una nuova conoscenza può partire da un interesse comune e svilupparsi in modo inatteso.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando una maggiore fiducia nelle vostre capacità e questo cambia anche il modo in cui affrontate gli altri. Una questione che vi sembrava troppo grande può essere affrontata un passaggio alla volta. Sul lavoro non sottovalutate il sostegno di una persona che vi conosce bene. In amore avete bisogno di delicatezza, ma anche di certezze: oggi sarà più facile capire chi è davvero disposto a darvele.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la voglia di movimento si fa sentire e può spingervi verso una scelta che modifica almeno in parte la vostra routine.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 5-11 OTTOBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 ottobre 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 9 ottobre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 9 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 9 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 8 ottobre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 8 ottobre 2026
Ricerca