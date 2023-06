Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 10 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi sono in arrivo ottime giornate. Lasciatevi andare alle emozioni positive nel corso di questo weekend di giugno. Per le coppie questo è un periodo di scelte legate ad un possibile matrimonio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 giugno 2023), due pianeti, Venere e Marte, saranno dissonanti e porteranno tensioni di troppo in particolare a molti single. Le coppie invece dovranno fronteggiare a testa alta grandi problemi legati al lavoro. Con calma e tranquillità si risolverà tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende una settimana non entusiasmante ma discreta: le stelle premieranno i nuovi incontri per chi non ha un amore. Per quanto riguarda le coppie, qualcosa di poco chiaro creerà un po’ di disagio già nel corso delle prossime ore. Parlate chiaro e senza omettere nulla.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la prossima sarà una settimana fantastica, anche se per i single ci saranno piccole complicazioni da superare al più presto e il più agevolmente possibile. Le coppie dovranno fare attenzione, in particolare nel corso della giornata di lunedì. Prima però provate a godervi il weekend. Una cosa alla volta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 giugno 2023), la prossima sarà una buona settimana per questo segno, ma i single dovranno fare attenzione a Venere opposta. In arrivo una fase turbolenta, invece, per molte coppie. Insomma, ora riposate a fondo per affrontare bene i problemi in arrivo. Relax.

PESCI

Cari Pesci, molti single sono reduci da un problema in famiglia, mentre le coppie – nel corso delle prossime ore – dovranno cercare di andare avanti anche se ci sono stati dubbi e gelosie. Rimboccatevi le maniche. Datevi da fare. Tutto si può risolvere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: in arrivo ottime giornate per voi. Lasciatevi andare alle emozioni positive.