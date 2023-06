Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 10 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete single da tempo? Liberatevi di inutili diffidenze. Apritevi di più al mondo. Le coppie in crisi potrebbero fare pace proprio in questi giorni. La prossima sarà comunque una settimana fantastica per molti di voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 giugno 2023), le cose in amore si sono rimesse in gioco ormai da qualche settimana. Nella vita di coppia, niente blocchi al momento, il weekend e la settimana prossima si prevedono buoni, positivi. Avanti così.

GEMELLI

Cari Gemelli, la prossima sarà una settimana fantastica per molti di voi. Mercurio in transito chiede emozioni diverse dal passato, non limitate la voglia di amare. Qualche progetto di coppia può funzionare ora ma seve del coraggio. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo weekend di giugno alcuni single potrebbero non essere disponibili alle proposte che arrivano; per l’amore fase importante per chi vuole superare una crisi. Potete farcela, ma non sottovalutate nulla.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 giugno 2023), addio a qualsiasi tipo di paura, timore e timidezza, in particolare per i single. Anche per le coppie è in arrivo l’opportunità di una svolta voluta ma sempre vista lontana… Servirà però una bella dose di coraggio. Lo avete, dovete solo tirarlo fuori!

VERGINE

Cari Vergine, la prossima sarà una settimana discreta per molti di voi. Le responsabilità aumenteranno nella vita di coppia, mentre per i single innamorarsi in questo periodo non sarà così semplice come pensate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: le cose in amore si sono rimesse in gioco da qualche settimana. Coraggio! Godetevi il momento!