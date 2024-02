Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 10 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Saturno in questo momento è in opposizione: avete bisogno di sicurezze e tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi, la stima dei vostri colleghi o capi sta diminuendo. Tenete duro e lavorate sodo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 febbraio 2024), state facendo molto in questo periodo, vita frenetica e agitazione vi stimolano; non riuscite però a fare tutto quello che volete e vi innervosite. Guardate al futuro, dal 20 comincerà una fase più positiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, previsti tanti esperimenti che possono andare a buon fine nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha cambiato vivrà una fase molto positiva. Nella seconda parte dell’anno confermerete tutto ciò che a fine anno scorso sembrava impossibile avverare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grande fine settimana in arrivo per voi nati sotto questo segno. Il picco positivo è previsto nel corso della giornata di domani, domenica 11 febbraio. Spazio alle relazioni e alle amicizie. Passione all’orizzonte, chi è single si dia da fare ora.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 febbraio 2024), dovete ottimizzare la vostra vita. Non fate sempre le stesse cose, altrimenti sarete presi da momenti di ribellione. In famiglia c’è chi vi richiede una presenza eccessiva.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo vi sentite ancora un po’ stanchi: ciò condizionerà in particolare chi di voi lavora. Addirittura qualcuno ha preferito rimanere a casa anzichè andare al lavoro oppure ha lavorato con poca voglia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: grande fine settimana in arrivo per voi, con picco positivo previsto nel corso della giornata di domenica.