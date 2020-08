Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi non sarà delle migliori, sarete stanchi e nervosi. Sarete anche piuttosto irascibili e potreste arrabbiarvi facilmente. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro ci sono dei problemi di cui occuparsi subito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (sabato 1 agosto 2020) avrete bisogno di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e rilassarvi. In amore le cose si faranno interessanti con il nuovo transito di Venere. Sul lavoro non tutto procede come vorreste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi le cose andranno molto meglio grazie a Marte favorevole. Le amicizie potranno rivelarsi molto importanti e di aiuto in questo momento. Bene lavoro, nuovi progetti e contratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi (1 agosto) in amore la situazioni non è delle migliori, bisogna fare attenzione perché Venere inizierà un transito opposto. Bene il lavoro, sono in arrivo nuove opportunità da cogliere. Ma pensateci bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, per voi si prospetta una giornata stancante. Se siete in coppia, avrete bisogno del sostegno del partner. Sul lavoro è difficile farsi valere, non vi sentirete ascoltati dai colleghi…

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta un periodo molto favorevole per l’amore, specialmente a partire dal 7 agosto grazie al transito favorevole di Venere. Sul lavoro pensate a nuove idee e progetti. Occhi sul futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: per voi si prospetta un periodo molto favorevole per l’amore, specialmente a partire dal 7 agosto grazie al transito favorevole di Venere.

