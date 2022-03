Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrebbero esserci buoni incontri grazie alla Luna che vi darà una grossa mano. Lavoro? Tenete d’occhio la situazione lavorativa, c’è necessità di risolvere un problema economico che vi tormenta. Forse avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate allora di darvi una calmata, altrimenti il portafoglio piange.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 marzo 2022), possibili dubbi in amore, vi sentite troppo legati al passato. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è favorevole: potreste avere soddisfazioni. Portate avanti i vostri progetti, potrebbe essere il momento opportuno per avanzare richieste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata importante in amore, potreste liberarvi di un peso. Dovete fare scelte per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, si potrebbe concludere un progetto per voi prezioso, e che vi sta dando belle soddisfazioni. Anche economicamente potete essere finalmente entusiasti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ricordate che in amore ogni incontro di questi giorni potrebbe avere un futuro. Per quanto riguarda il lavoro, Giove tenterà di darvi dei buoni consigli. Ci sono molte difficoltà e dovete ripartire. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto otterrete grandi soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 marzo 2022), Luna favorevole in amore che vi rende forti, si potrà recuperare presto qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete confusi, o forse mancano i giusti modelli a cui ispirarsi.

PESCI

Cari Pesci, in amore è meglio che non date peso a ciò che accade nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le scelte rischiose, tuttavia pensate di non aver ricevuto riconoscimenti. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornata importante in amore, potreste liberarvi di un peso e ritrovare serenità. Vedrete che tutto andrà per il meglio.