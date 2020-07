Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potrebbe esserci qualche bega sentimentale, ma una persona del Leone potrebbe aiutarvi a non perdere la pazienza e a tirare fuori il vostro meglio. Dategli fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore è una giornata che vi vede ancora un po’ tesi, cercate di rilassarvi e di buttarvi alle spalle il passato. Sul lavoro avete bisogno di molta energia e convinzione per raggiungere i vostri obiettivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sono favoriti i nuovi incontri per i single, ma si tratta soprattutto di flirt estivi a cui dare la giusta “importanza”. Rilassatevi e vivete un po’ di leggerezza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è un po’ di insicurezza, Mercurio è in opposizione e vi spinge a un cambiamento che non sapete ancora se siete in grado di attuare. Anche sul lavoro c’è un po’ di maretta e nervosismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, è una bella giornata quella di oggi, con amore e lavoro che vanno a gonfie vele. Avete bisogno di nuovi stimoli professionali, e avrete tutta l’energia per andarveli a cercare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox è una giornata in cui farete un incontro molto passionale con una persona dello Scorpione. Dei problemi, invece, ci saranno con una persona della Vergine.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: è una bella giornata quella di oggi, con amore e lavoro che vanno a gonfie vele.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 8 luglio 2020