Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox sono giorni in cui siete molto polemici e avete tante cose da ridire sul comportamento del partner. Sul lavoro ci saranno miglioramenti, anche se per alcuni passi avanti importanti dovrete attendere fino a settembre.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovreste trovare la forza per stare lontano da chi non ha le idee chiare e continua a trascinarvi nella sua incertezza. Cercate di parlare chiaro e dire quello di cui avete bisogno. Saturno è contrario, evitate gli affari legali.

GEMELLI

Cari Gemelli, con Vergine, Sagittario e Pesci ci sono dei problemi: possono nascere rivalità nel contesto di lavoro o in amicizia, magari per via di un po’ di invidia. Sul lavoro ragionate bene su una proposta.

CANCRO

Cari Cancro, oggi dovreste rimandare a domani comunicazioni importanti, soprattutto se riguardano il partner. In questo periodo siete molto intuitivi e questo vi porterà verso ottime soddisfazioni lavorative.

LEONE

Cari Leone, oggi c’è un po’ di nervosismo, soprattutto sul lavoro, dove dovreste guardarvi bene dal non intraprendere furenti discussioni con qualche collega.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox i rapporti di coppia sono un po’ difficili in questi giorni pieni di stanchezza e nervosismo. Cercate, per, di non guardare sempre solo al vostro orticello.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: in questo periodo siete molto intuitivi e questo vi porterà verso ottime soddisfazioni lavorative.

