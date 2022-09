Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna finalmente è favorevole, ma attenti a non creare polemiche inutili. Perché litigare con amici, parenti e colleghi? Per quanto riguarda il lavoro, ci sono progetti a lungo termine, fate il possibile per raggiungerli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), Luna dissonante, siate prudenti nelle discussioni. Nel tuo contratto di lavoro ci sarà un cambiamento. Positivo? Vedremo… Bisogna prendersi del tempo per poter valutare con calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna torna nel vostro segno, nelle prossime ore ci sarà una grande volontà di azione in amore. In ufficio se dovete parlare di qualcosa che non vi piace pensateci bene. Anche due volte se necessario.

CANCRO

Cari Cancro, Venere favorevole in queste ore di inizio settembre: è importante coltivare un amore in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività cercherà di formare un nuovo gruppo. Forse è il caso di non prendersela troppo se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), in amore ci sono delle distanze da colmare al più presto. Provate a ricucire giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio fare una pausa. Ricaricate le batterie. Ne avete bisogno perché i prossimi giorni saranno davvero impegnativi.

VERGINE

Cari Vergine, le storie d’amore vecchie o interrotte è meglio che rimangano nel passato. Le minestre riscaldate non sono quasi mai una buona idea… Per quanto riguarda il lavoro, i problemi si superano velocemente. Ma dovete volerlo voi per primi…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: è importante coltivare un amore in questo momento. Avete bisogno di affetto.