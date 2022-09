Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 7 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – mercoledì 7 settembre 2022 – è positiva, state vivendo delle giornate interessanti per l’amore. La gestione del lavoro vi toglierà tempo, forse dovrete rivedere i vostri impegni. Un piccolo sacrificio che però darà i suoi frutti. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), le prossime ore creeranno confusione nella vostra vita, anche nella sfera sentimentale. Cercate di restare calmi, soprattutto nel lavoro. Rischiate di litigare con colleghi e superiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete tornare a credere fortemente e convintamente nei sentimenti, anche se c’è stata una separazione o un trauma non indifferente. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una situazione di vantaggio da sfruttare. Coraggio! Attenti perché la concorrenza è grande, per cui non fatevi sfuggire buone occasioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se dovete dichiarare amore a qualcuno, quella in arrivo sarà la giornata giusta. Coraggio! Buttatevi! Per quanto riguarda il lavoro, rispetto al mese scorso, va meglio. Molto meglio. Approfittatene per ripartire alla grande. Ormai la ripartenza è alle porte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 settembre 2022), in amore non ci sono più problemi come nel mese di agosto che ormai vi siete messi alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, chi lavora in proprio deve darsi da fare.

PESCI

Cari Pesci, previsti incontri interessanti in amore. Attenzione però: molti di voi in questo periodo sono troppo presi dal lavoro. Questo rischierà di non essere d’aiuto… Riposate e godetevi questo favore delle stelle in ambito sentimentale. Potete ottenere grandi cose. Non lasciatevi sfuggire certe occasioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: previsti incontri interessanti in amore. Non fatevi travolgere dal lavoro. Va bene l’impegno e la dedizione, ma ritagliatevi del tempo per voi stessi.