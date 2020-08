Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo accusate una certa stanchezza e avreste bisogno di un po’ di pausa per staccare la spina. In amore potrebbero esserci delle tensioni, causate dallo stress accumulato. Parlate chiaro con il vostro partner, non girateci intorno. Sul lavoro invece bisogna essere cauti, non fate azzardi, non è la giornata adatta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 agosto 2020) sarà una giornata piuttosto stressante e movimentata: le questioni economiche vi daranno filo da torcere e potranno essere oggetto di discussione anche nella vita di coppia, cercate di pianificare bene i prossimi passi, perché ultimamente avete speso più del previsto. Nel lavoro bisogna essere coerenti e avanzare con passo leggero. Potrebbero presto presentarsi nuove opportunità da cogliere al volo.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle la giornata di oggi vi vedrà un po’ agitati e sottotono, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Avete bisogno di cambiare aria e di nuove opportunità: per fortuna le ferie si avvicinano, per cui abbiate pazienza. Un amico in più in questo periodo non può che farvi bene, anzi, da cosa nasce cosa, e alla fine potrebbe arrivare anche l’amore.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata molto positiva per il vostro segno dal punto di vista sentimentale: le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a compiere il grande passo, ma alla fine ricordate che dipende tutto da voi. Chi è impegnato con il lavoro in questo periodo è sommerso dai progetti, ma con un po’ di organizzazione tutto andrà per il meglio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, oggi (mercoledì 5 agosto) secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore avete bisogno di chiarirvi le idee, approfittate della giornata propizia e del favore delle stelle per parlare apertamente, soprattutto se avete dei dubbi nei confronti del partner. Se qualcuno vi infastidisce, valutate bene il da farsi, meglio ignorarli in ogni caso. Sul lavoro sarà una giornata positiva, ma dovete chiarire alcune cose.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Fox, sarà una giornata all’insegna della tensione e del nervosismo, cercate di mantenere la calma, e soprattutto non riversate il vostro stress e le tensioni del momento sul partner, rischiereste soltanto di peggiorare la situazione. Nel campo professionale, arriva finalmente una bella notizia, ma non senza delle iniziali difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: periodo ideale per l’amore, soprattutto quelli nuovi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 5 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 5 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 5 agosto 2020