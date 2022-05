Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 4 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, a volte l’amore non può essere facilmente compreso, ma questo è il bello dei sentimenti. Come diceva Tiziano Ferro, l’amore è una cosa semplice. Il lavoro è a buon punto. Avanti così con fiducia e coraggio. Saprete dimostrare il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), finalmente un po’ di pace, dopo un periodo davvero complesso. Potete quindi godervi la giornata con il partner: è proprio ciò che vi serve in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, crederci di più potrebbe essere la soluzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in arrivo ulteriori conferme di quanto il vostro amore sia raro e puro. Davvero siete fortunati ad avere un partner così, che vi dà tutte queste attenzioni. La stanchezza del lavoro potrebbe essere stimolante. Potrebbe aiutarvi a crescere di più. Nelle difficoltà date il vostro meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata un po’ strana, l’amore è complicato ma anche sorprendente. Se siete single da tempo potreste conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, parlare un po’ di più con i colleghi potrebbe aiutare. Il lavoro di squadra fa sempre la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), l’amore risolverà alcuni traumi anche di lunga data. Superate limiti e problemi di lunga data. Inutile restare ancorati al passato, apritevi alle nuove prospettive e guardate con ottimismo al prossimo futuro. Tra un po’ il lavoro sarà più duro del solito. Pronti a tenere duro?

PESCI

Cari Pesci, in arrivo una buona giornata per sbilanciarsi e andare oltre le proprie aspettative. Saprete dare il massimo e dimostrare tutto il vostro potenziale. A lavoro ci saranno novità importanti. Dovrete farvi trovare pronti per gestirle al meglio. Rischiate altrimenti di prendere delle cantonate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: andate oltre le vostre prospettive.