Oroscopo Paolo Fox della settimana 2 – 8 maggio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 maggio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 maggio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Fascino e successo garantito con Venere nel segno! Favoriti gli incontri nella giornata di sabato ma attenzione a non incaponirvi con persone che non meritano le vostre attenzioni. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle decisioni importanti da prendere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore saranno importanti i prossimi due mesi. Un consiglio, se una relazione è chiusa non tornateci su, rischiereste solamente di perdere tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potrete stipulare nuovi accordi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. A breve Venere inizierà un transito positivo: è necessario prepararsi fin da ora. Se siete single non restate chiusi in casa; se siete in coppia non escludete la possibilità di legalizzare un’unione. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è favorevole e questo porterà delle buone novità.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore dovrete liberarvi di qualche pesante fardello. E’ giunto il momento di aprire il cuore e mettersi in gioco! Per quanto riguarda il lavoro, le cose non subiranno grandi cambiamenti, accettate quello che c’è e cercate di essere razionali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 maggio 2022), tre stelle. In questi giorni avrete modo di rivedere una storia, soprattutto se la relazione si basa unicamente sull’attrazione fisica. Tuttavia non preoccupatevi, sarete sempre voi ad avere in mano le redini della situazione. Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto agitati ma anche qui non c’è nulla da temere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Siete reduci da una brutta delusione amorosa? Piano piano dovrete cercare di superarla e lasciarvi andare, solo così potrete accogliere le belle novità che vi aspettano in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, non è da escludere la possibilità di un rinnovo o un nuovo accordo.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Cercate di capire quali sono le vostre vere emozioni e se la persona che avete al vostro fianco è davvero quella giusta per voi, altrimenti correte il rischio di isolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, entro la prossima settimana sarà bene definire tutti i dettagli di un accordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Ultimamente non avete molto desiderio di impegnarvi, preferite dedicarvi ad amori part time. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è dalla vostra parte anche se dovete lottare per ottenere ciò che desiderate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore questa è l’ultima settimana un po’ “bloccata”, dalla prossima ci sarà infatti un vero e proprio risveglio. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana è abbastanza statica anche se qualcosa bolle in pentola per la fine del mese…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Marte favorevole aiuta gli incontri nelle prossime ore. Se siete soli da tempo, è giunto il momento di guardarsi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, cercate di definire ruoli ed accordi, l’inizio della settimana è molto valido.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Alle volte vi innamorate delle persone un po’ sfuggenti e lontane. Potreste scoprire di essere interessati ad una persona che avete conosciuto per caso. Per quanto riguarda il lavoro, dovete arrivare ad un punto di incontro, ad una tregua con capi e colleghi. I prossimi giorni saranno importanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere non è più nel vostro segno ma questo non rappresenta un limite. I nuovi incontri saranno importanti, soprattutto per coloro che vogliono sentirsi amati. Lavoro? Le stelle sono dalla vostra parte, cercate di non fare la vittima.

