Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore è tempo di impegnarsi e farsi forza, senza scuse o lamentele. Se qualcosa non è andata come avreste voluto, possono esserci grandi novità in positivo. Per quanto riguarda il lavoro, i legami personali aiuteranno per arrivare al successo. Non potete pensare di vincere da soli, dovete dare il massimo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), un occhio ai nati sotto i segni dello Scorpione e dell’Acquario. Potrebbero esserci litigi e tensioni. Forse non è il momento adatto per pretendere così tanto dall’amore, calma. C’è tempo e modo. A lavoro ci sono cose che possono andare meglio ma basta lamentarsi. Non serve a nulla.

GEMELLI

Cari Gemelli, non ci sono grandissime incomprensioni amorose ma come sempre, attenzione a cosa dite e come vi muovete. Rischiate di commettere degli errori, magari dicendo qualche parola di troppo. A lavoro la tenacia e l’intraprendenza salveranno tantissime situazioni. Avanti così.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore può andare meglio ma arriveranno presto tantissime altre sorprese molto gradite. Potete togliervi grandi soddisfazioni e dimostrare a tutti il vostro valore. Il lavoro non va come dovrebbe andare ma niente paura: si potrà risolvere tutto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), una situazione non chiara potrà creare qualche dubbio nella sfera sentimentale. Potreste innervosirvi. Per quanto riguarda il lavoro, il capo è più gentile del solito. Perché? Forse è cambiato qualcosa o vuole in cambio un favore?

VERGINE

Cari Vergine, in amore la situazione è migliore rispetto all’ultimo periodo. E le cose potrebbero migliorare ancora di più. Rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti il vostro valore. Potrebbero esserci novità anche a lavoro. Magari un progetto che avete in ballo da tempo potrà realizzarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie dal fronte dell’amore. Non male anche il lavoro.