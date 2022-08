Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 31 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 31 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è una persona che vi piace, una grossa attrazione, ma proprio non vi trovate dal punto di vista mentale. Che fare? Sicuramente non è la persona adatta per una storia di lungo corso… Per quanto riguarda il lavoro, se vi arriva una proposta seria, prendetela in considerazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 31 agosto 2022), vi piace una persona? Fatevi avanti senza paura. D’altronde che avete da perdere? Al massimo riceverete un secco no. Per quanto riguarda il lavoro, dopo tanti impegni e sacrifici finalmente i vostri sforzi saranno riconosciuti e apprezzati.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata ottima per vivere un grande amore. Potete conoscere l’anima gemella se siete single oppure pensare in grande e progettare qualcosa di speciale con il partner se avete una relazione di lungo corso. Lavoro? Le decisioni da prendere in questa fase saranno decisive per il futuro.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono state discussioni con il partner, forse è il caso di parlarsi e trovare una soluzione. Il dialogo è sempre la via migliore. Fate valere le vostre idee e teorie, e non rimarrete delusi. Lavoro? Qualche tensione con un collega. Lasciate correre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 31 agosto 2022), le stelle sono favorevoli e vi permettono di ottenere grandi risultati. Avete dubbi e perplessità da chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe imporvi la propria visione e per questo potreste arrabbiarvi.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione in amore sembra esservi sfuggita di mano. Se la scorsa settimana ci sono state discussioni sul lavoro oggi – 31 agosto 2022 – si risolveranno. Adoperate tutto il vostro buon senso e la razionalità di cui disponete. Siate diplomatici e non ve ne pentirete.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con questo quadro astrale potete andare lontano.