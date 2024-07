Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel giro di qualche giorno ci sarà una bella luna intensa che favorirà soprattutto i nuovi amori e le forti passioni. Venere in trigono vi indurrà a non accontentarvi e a fare qualcosa in più per farvi circondare da persone meravigliose e piene di energia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 luglio 2024), nel corso delle prossime ore, ma non solo, sarà importante non mancare di rispetto a nessuno. Se state cercando di creare qualcosa per il vostro futuro, cercate di non scoraggiarvi alla prima difficoltà. In amore bisogna capire cosa volete davvero e chi volete al vostro fianco. Per quanto riguarda il lavoro, potete anche iniziare a pensare ad un trasferimento.

GEMELLI

Cari Gemelli, potreste aver avuto discussioni anche molto pesanti, adesso però non dovete ingigantire la situazione e magari tentare la strada della diplomazia. Ultimamente l’amore è stato messo in secondo piano per dedicarvi solo al lavoro, dove ci saranno molti cambiamenti da gestire con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di certezze in questo momento della vostra vita. Siete una persona che amate vivere i sentimenti in un certo modo, questo però potrebbe essere un momento di difficoltà. La Luna vi protegge: potete cercare di fare passi avanti nelle relazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 luglio 2024), in questo periodo state cercando di ritrovare un po’ di tranquillità che sarà utile per riprendere le relazioni con le persone alle quali volete bene. In questo mercoledì di inizio luglio ci sarà da fare attenzione in amore: questa non è la giornata giusta per affrontare i problemi di cuore…

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento c’è un po’ di tensione nell’aria soprattutto nel rapporto con il partner. Forse uno dei due si sente abbandonato a sè stesso e non accetta questa situazione. Lavoro? Ci sono delle situazioni irrisolte che richiedono soprattutto tanta chiarezza e molta sincerità, anche per non inasprire i rapporti con colleghi o superiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: nel corso delle prossime ore saranno favoriti i nuovi rapporti in ogni campo. Presto tutto andrà per il verso giusto.