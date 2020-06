Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi – 3 giugno – avete Venere positiva, per cui si prevedono ottime novità dal punto di vista sentimentale. Eppure siete un po’ nervosi, per cui cercate di mantenere la calma ed evitate discussioni. Tante incertezze sul lavoro, d’altronde, vi stressano e vi tolgono il sonno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Per fortuna però avete la Luna nel segno, per cui le cose miglioreranno presto. Ci vuole comunque attenzione e cautela: sul lavoro infatti potrebbero esserci cambiamenti importanti, ma prima di prendere decisioni affrettate, valutate pro e contro con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate discussioni inutili, soprattutto in amore, d’altronde non c’è motivo di litigare o arrabbiarvi inutilmente. Le tensioni e le discussioni riguardano in particolare l’ambito familiare. D’altronde avete Venere contraria, per cui ci vuole pazienza. Attuate dei cambiamenti per il vostro futuro se volete superare questa fase di incertezze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore e soprattutto nei rapporti con il partner vivete una fase di lontananza. Cercate di evitare discussioni e far passare questo momento no. Sul lavoro usate la vostra fantasia per portare avanti nuovi progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata piena di incertezze dal punto di vista sentimentale per il vostro segno, per cui se dovete prendere decisioni importanti e delicate, meglio aspettare qualche giorno. Cercate di non pensare troppo e mantenete la calma. Sul lavoro le cose migliorano dopo una lunga e difficile fase di stop, ma vi sentite molto stanchi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete infatti prendere decisioni importanti, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il vostro partner merita delle risposte, per cui non potete più rimandare. Le stelle vi assistono e si prevedono cambiamenti significativi in vista.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ottime prospettive in amore grazie a Venere positiva. Sfruttatela e approfittatene al meglio.

