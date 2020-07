Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi prevede per voi una giornata positiva in amore, avete tanta voglia di recuperare il tempo perso finora, anche sul lavoro siete più attivi rispetto al recente passato, approfittate del tempo extra a disposizione per fare qualcosa in più ma per voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi, 29 luglio, sarà una giornata positiva, in amore le cose procedono per il meglio, la Luna non è più opposta. Potreste anche trovarvi d’accordo con persone che avevate trascurato o lasciato da parte per qualche incomprensione.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi, 29 luglio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata faticosa, quindi fate soltanto quello che è indispensabile. Il lavoro risucchia tutte le vostre energie, focalizzatevi su ciò che vi preme di più, arrivano dei cambiamenti impegnativi… Mi raccomando: non trascurate gli affetti.

CANCRO

Cari Cancro, arriva un periodo promettente per le relazioni, anche chi è single potrà avvertire una forte attrazione per una persona conosciuta anche da pochissimo tempo, lasciatevi andare e non ragionate troppo. Sul lavoro datevi la carica, è il momento di ripartire alla grande.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la mattinata partirà con una Luna opposta, ma in serata le cose andranno meglio, avrete la possibilità di fare nuovi incontri piacevoli. Sul lavoro invece arrivano dei conflitti inaspettati. Abbiate pazienza…

VERGINE

Cari Vergine, quelle che arriveranno saranno giornate impegnative, non avete voglia di relazionarvi con gli altri, siete un po’ chiusi in voi stessi, dovreste cercare di lasciarvi un po’ andare, risolvete quello lasciato in sospeso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: arriva un periodo promettente per l’amore, lasciatevi andare. Meno pensieri, più azioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 29 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 29 luglio 2020