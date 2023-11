Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore non fatevi prendere dall’agitazione in amore perché Venere è dalla vostra parta. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle conferme. Magari può arrivare una promozione o un aumento tanto attesi. Non prendetevela se qualcosa va storto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), se c’è qualcuno che vi piace non partite con il piede sbagliato, siate più ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro, siete baciati dalle stelle, sfruttate questo momento propizio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore nel corso di queste ore di fine novembre c’è qualcosa non sta funzionando come dovrebbe e dovrete decidere cosa fare per sistemare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate le nuove proposte, potrebbero farvi fare un salto di qualità. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Dovete dare il massimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non trascinate rapporti in eterno solo perché non riuscite a stare da soli… Coraggio! Cercate di regalare il vostro tempo ed energie solo a chi vi piace davvero. Capitolo lavoro: arrivano belle opportunità da sfruttare a fondo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), in amore tutto procede a gonfie vele e sul lavoro arrivano belle conferme, continuate così. Rimboccatevi le maniche e fatevi coraggio. Ci sarà da pedalare, ma ne siete più che in grado.

PESCI

Cari Pesci, Venere e Mercurio dissonanti creano un po’ di stanchezza in amore ma non durerà a lungo. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a ottenere tutto ciò che desiderate, credeteci. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ci sono ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tutto procede a gonfie vele, in particolare in amore. Vedrete che sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.