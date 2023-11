Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore nel corso delle prossime ore ci saranno grandi cambiamenti da affrontare, non fatevi travolgere dall’ansia. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non fare le cose di fretta. Rimboccatevi le maniche e vedrete che otterrete grandi cose in ogni campo. Solo con l’impegno e la dedizione si ottengono grandi risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), in amore non agitatevi se le cose non stanno andando come vorreste, presto miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una buona giornata. Magari otterrete un aumento o una promozione, come desideravate.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è un po’ di stanchezza di troppo, avete accumulato troppa gelosia e insoddisfazione al punto da lamentarvi di continuo. Per quanto riguarda il lavoro, tenete sotto controllo lo stress.

CANCRO

Cari Cancro, in amore ci vuole più apertura mentale e disponibilità per far andare bene le cose. Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande determinazione nel fare le cose bene, continuate così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), in amore bisogna mettere fine ad alcuni rapporti se non ne siete convinti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è nervosismo ma anche voglia di fare. C’è tanta tensione specie con qualche collega che non reputate all’altezza eppure ha più responsabilità, grado e stipendio di voi. Fa parte delle ingiustizie della vita.

VERGINE

Cari Vergine, non siete molto tranquilli ma meglio non agitare troppo le acque in amore… Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza è tanta, forse state facendo troppo. Rischiate di fare solo danni, meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: dovete imparare ad essere più liberi di mente, spensierati, se volete ottenere grandi cose.