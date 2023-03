Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un rapporto d’amore in crisi ormai da tempo e forse è arrivato il momento di fare un confronto con il partner per scoprire i problemi che non vi fanno stare sereni. Per quanto riguarda il lavoro, non sono previste delle novità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 marzo 2023), momento di tensione sia per quanto riguarda l’amore sia il lavoro. Vi troverete a decidere se vi conviene portare avanti una storia o un progetto in ambito professionale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate in tutti i modi di mantenere la calma per quanto riguarda la sfera lavorativa ma anche nei rapporti con gli altri. Non scoraggiatevi però che a breve arriveranno buone notizie. Insomma, al momento è un periodo un po’ così, ma presto tutto si aggiusta e saprete trovare soluzioni ai problemi che vi attanagliano. Abbiate pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, di solito riuscite a mantenere la calma anche nelle situazioni più complicate. Questo è proprio quello che dovrete fare nella giornata di oggi – 22 marzo 2023 – in cui sarete messi a dura prova in diversi ambiti. Ma tranquilli: salvo rari casi, riuscirete a portare a termine la giornata senza particolari intoppi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 marzo 2023), molti di voi si sono stancati di fare buon viso a cattivo gioco… Sia sul lavoro sia in amore nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo sarete molto meno tolleranti e comprensivi del solito…

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – mercoledì 22 marzo 2023 – potreste vivere alcuni tensioni in amore, soprattutto se avete vicino una persona poco sensibile e comprensiva. Ci sono difficoltà nel vostro rapporto con gli altri. Discorso valido anche sul lavoro, cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata non proprio fantastica ma in molti riusciranno a chiarire alcune situazioni del recente passato.