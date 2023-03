Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo positivo per quanto riguarda l’amore, si intravedono sviluppi e buoni momenti se siete in coppia con persone della Bilancia o del Capricorno. Le cose possono sempre andare meglio, ma di certo non potete lamentarvi in questo momento… Bene anche il lavoro, Saturno vi dona carica e una bella spinta per proseguire le vostre attività e avvicinarvi al traguardo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 marzo 2023), dovreste fare particolare attenzione all’amore, la Luna opposta potrebbe provocare agitazioni, nervosismi, tensioni e qualche battibecco… magari addirittura una brutta lite. Per quanto riguarda il lavoro, chi cerca più indipendenza dovrà fare i conti con il passato prima di iniziare un nuovo percorso.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà la giornata perfetta per risolvere un problema d’amore, il che non sarebbe cosa da poco dato quanto state tribolando a causa di questa vicenda. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare una bella soluzione quindi, anche qui, trovate il coraggio di reagire e rialzarvi.

CANCRO

Cari Cancro, in amore il cielo promette bene con la Luna dalla vostra parte. In arrivo delle novità sentimentali. Ottimo periodo anche per quanto riguarda il lavoro. Se qualcosa o qualcuno vi fa innervosire, cercate assolutamente di non perdere la calma…; potreste dover fare un grande sforzo in tal senso ma meglio mordersi la lungua che rovinare tutto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 marzo 2023), dovete approfittare di questo momento particolare che tutta l’Italia sta vivendo per riprendere dei rapporti che avevate chiuso da un po’. Per quanto riguarda il lavoro, attualmente non ci sono affatto novità mentre l’amore fatica a ripartire.

VERGINE

Cari Vergine, non vi mancheranno disagi e difficoltà ma alla fine riuscirete a fare e a superare tutto. Le relazioni con gli altri vanno bene mentre sul lavoro vi sentite penalizzati. Portate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: sarà la giornata perfetta per risolvere un problema d’amore. Bene anche il lavoro.