Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata ricca di tensioni e nervosismo, ma cercate di non soccombere e, soprattutto, di non portare a casa i problemi che avete sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete tesi e agitati, avete l’impressione che qualsiasi cosa vi tocchi nel profondo e vi ferisca. Sul lavoro potreste infatti perdere le staffe per qualche banale ragione. In amore è meglio rimandare gli incontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi è una bella giornata per voi, che sarete fortunati nelle vostre imprese amorose e, se in coppia, riuscirete a riprendere una sintonia con il partner che mancava da tempo. Sul lavoro ci sono buone energie, il successo è alla vostra portata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sarete molto concentrati sul lavoro, dove state cercando di conquistare un successo che inseguite da molto tempo. Le questioni amorose sono in secondo piano, ma attenzione a non esagerare o trascurerete il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi – 22 luglio – potrebbe vedervi troppo impulsivi, incapaci di frenare alcune emozioni negative. Avete accumulato troppo nervosismo, quindi cercate di risolvere i problemi affrontando una questione per volta.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata ideale per risolvere i conflitti di coppia e per fare nuove conoscenze, se siete single. Cercate di lasciarvi andare, abbandonate grigiore e rigidità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sarà una giornata ideale per risolvere i conflitti di coppia e per fare nuove conoscenze, se siete single.

