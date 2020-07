Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo è importante che vi impegniate a ricucire alcuni rapporti rovinati da piccole incomprensioni. In amore potrebbe esserci qualche piacevole novità, non fermatevi davanti agli ostacoli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrebbe esserci qualche discussione, soprattutto se siete invischiati in una relazione a tre. Fate attenzione agli attriti in amicizia e concentratevi sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox oggi la Luna vi stimolerà a vuotare il sacco, a confessare tutte le vostre frustrazioni a una persona a cui tenete molto e che avete paura di perdere. Perderete se non riuscirete a dire ciò che pensate davvero.

CANCRO

Cari Cancro, oggi dovrete capire se portare avanti la vostra relazione di coppia: se le cose non vanno inutile insistere, forse occorre armarsi di coraggio per accettare la conclusione di un rapporto. Sul lavoro c’è qualche intoppo, ma sarete in grado di risolverlo.

LEONE

Cari Leone, la Luna nel segno vi dona una luce meravigliosa, avrete un’ottima forma e anche la lucidità giusta per prendere decisioni oculate sulla vostra vita. In amore potreste veder migliorare un rapporto incrinato.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sarà qualche incomprensione con il partner e qualche tensione di troppo sul lavoro. Attenzione a non unire le due cose, cercate di rilassarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la Luna nel segno vi dona una luce meravigliosa, avrete un’ottima forma e anche la lucidità giusta per prendere decisioni oculate sulla vostra vita.

